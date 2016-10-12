للحوامل.. 4 نصائح لتجنب الإصابة بالبواسير بعد الولادة

تتعرض كثير من السيدات لبعض المشكلات الصحية بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية ومن أهم هذه المشكلات مشكلة البواسير.

وتقول بعض الدراسات أن كثير من السيدات يتعرضن للاصابة بالبواسير بعد الولادة وذلك بسبب تضخم الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم والذي في الأغلب يحدث بسبب ضغط الإمساك أو الضغط على منطقة الحوض وذلك وفقاً لما نشره موقع Parents.

وتقول هذه الدراسات إنه أثناء فترة الحمل يحدث زيادة في إنتاج هرمون البروجسترون والذي يتسبب في استرخاء جدران الأوردة والتسبب في انتفاخها بسهولة.

كما أن هرمون البروجسترون يزيد من فرص الإصابة بالإمساك بسبب تباطؤ الجهاز المعوي وغالبا ما يؤدي الإمساك إلى إجهاد والذي بدوره يتطور ويتفاقم ويتسبب في الإصابة بالبواسير.

وينصح الأطباء السيدات بالقيام ببعض الأمور بعد الولادة ومنها:

1- ممارسة التمرينات الرياضية

تساعد التمرينات الرياضية على تحريك الجسم بشكل جيد ويحسن من عملية الهضم بشكل كبير ويمنع حدوث الأمساك ويحسن عملية نقل المواد الغذائية الى الأمعاء.

2- دخول الحمام بشكل سريع

ينصح الأطباء السيدات بعد الولادة بالذهاب مباشرة إلى الحمام بمجرد شعورهن بالرغبة في دخول الحمام لأن وجود البراز في الأمعاء الغليظة والقولون يقلل من وجود المزيد من المياه في الأمعاء الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالبواسير.

3- شرب الكثيرمن الماء

يقول الأطباء أن من أهم علاجات البواسير هو شرب ما يكفي من الماء خاصة للسيدات بعد الولادة.

4- الابتعاد عن مكملات الحديد

تقول العديد من الدراسات إن مكملات الحديد تؤدي إلى الإصابة بفقدان الدم الذي يتسبب بدوره في التسبب في تباطؤ حركة الأمعاء والذي يتطور ليتسبب في الإصابة بالبواسير