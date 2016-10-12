الزمالك يؤدي مرانه الأول بجنوب أفريقيا .. ويطالب بإجراء كشف للمنشطات

أدي فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، مرانه الأول ببريتوريا استعدادًا لمواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وحرص مؤمن سليمان المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم بجنوب افريقيا، وناشدهم بضرورة التركيز الشديد والفوز لإسعاد الجماهير التى تنتظر تتويج فريقها بالبطولة للعب في كأس العالم للأندية باليابان.

وشارك علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك في جزء من المران الجماعي للفريق اليوم عقب انتهائه من التدريبات التأهيلية.

وكان اللاعب قد سافر مع بعثة الفريق رغم استبعاده من المشاركة بعد ان تعرض مؤخرًا لإصابة في وتر الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى.. طالب إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إجراء كشف للمنشطات علي لاعبي الزمالك وصن داونز عقب اللقاء.

وأكد “يوسف” أن هذا الإجراء لابد أن يتطبق سواء على لاعبي الزمالك أو لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أن “كاف” طبق كشف المنشطات مرات كثيرة من قبل.

أ ش أ