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ضخ 1150 طن من المواد البترولية و 32 ألف أسطوانة بوتاجاز في قنا

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ضخ 1150 طن من المواد البترولية و 32 ألف أسطوانة بوتاجاز في قنا ضخ 1150 طن من المواد البترولية و 32 ألف أسطوانة بوتاجاز في قنا

اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا

أكد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أنه تم ضخ 1150 طنًا من المواد البترولية بمختلف أنواعها بالمستودع الرئيسي ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، ووصول 455 طنًا من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة بقنا علي محمود جابر – في تصريح له اليوم الأربعاء – إنه تم ضخ 800 طن من السولار و150 طنًا من بنزين “80″ و200 طن من بنزين “92″ ووصول 455 طنًا من الغاز الصب المخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لمصنع التعبئة بمدينة قفط، وطرح 31 ألفًا و743 أسطوانة بوتاجاز منزلي و660 أسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.

أ ش أ

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