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«بلومبرج»: مصر تلقت وديعة بملياري دولار من السعودية

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«بلومبرج»: مصر تلقت وديعة بملياري دولار من السعودية «بلومبرج»: مصر تلقت وديعة بملياري دولار من السعودية

البنك المركزي المصري

نقلت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن مسئول بالبنك المركزي المصري رفض الكشف عن هويته، أن القاهرة تلقت وديعة بقيمة ملياري دولار، من .

وأشارت الوكالة الاقتصادية إلى أن تسعى إلى جمع أكثر من 6 مليارات دولار من مصادر مختلفة، حتى تتوافق ظروفها الاقتصادية مع شروط مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر في القرض.

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتسنى لها التواصل مع مسؤولين في وزارة المالية السعودية والبنك المركزي للحصول على تعليق، بعد انتهاء أوقات العمل.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمقدار 3 مليارات دولار في سبتمبر ليصل إلى 19.6 مليار دولار.

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