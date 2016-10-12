موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، نص البيان الختامى للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، و تصريحات مسئول ليبى باستعداد حكومة بلاده لتوفير احتياجات مصر النفطية.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة العاشرة مساء..

اجتمع نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وعبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، فى القاهرة يوم 11 أكتوبر 2016، واتفقوا على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث من أجل تدعيم شراكة ثلاثية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معاً نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط.

قال مصدر حكومى رفيع المستوى فى الحكومة الليبية المؤقتة، إن ليببا مستعدة لتوفير كل احتياجات مصر من النفط، عقب الأزمة الأخيرة التى تسببت فيها شركة أرامكو السعودية، بعد إرسال تعهداتها من النفط إلى وزارة البترول المصرية الخاصة بشهر أكتوبر.

قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن مصر تلقت 2 مليار دولار وديعة من السعودية قبل أسابيع، ورفعت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الشهر الماضى، بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب مليار دولار من البنك الدولى تمثل قيمة الشريحة الأولى.

انتقد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، موقف حزب النور الداعم لتسليح المعارضة السورية، والمعارض لاستراتيجية مصر فى الحرب على الإرهاب، قائلاً:" أنذال سياسيين..لهذه الدرجة الفلوس بتأثر فيك!..لهذه الدرجة أنت عبد للموقف السعودى".

حصل "اليوم السابع" على قائمة المشروعات التى أعدتها وزارة العدل للعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، ومن بينها قوانين المجمع العلمى ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وشملت القائمة المشروعات التى ساهم فى إعدادها قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا من بداية الفصل التشريعى الأول وحتى بداية الفصل التشريعى الثانى.

وتفاعلا مع مبادرة اليوم السابع، يشهد قطاع الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية، حالة من النقاش حول كيفية معالجة أزمة العمرة للموسم الحالى 1438هـ، فهناك شركات تطالب بإرجاء تنظيم رحلات العمرة هذا العام.

وفى إطار توفير السلع للمواطنين، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، آمنة وكافية، لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر.

واقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية، ليسجل عيار 21 مبلغ 550 جنيهاً، بزيادة قدرها 15 جنيهاً، رغم زيادة أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية بقيمة 20 جنيها.

وشهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية " فاتح - 25 " الذي نفذه إحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية وأستمر لعدة أيام ، والذي يأتي في إطار خطط التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ويتواكب مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 43 لانتصارات اكتوبر المجيدة .

وفى إطار استرداد ممتلكات الدولة، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جلسات المزاد العلنى خلال الثلاثة أيام لبيع أراضى حق الشعب المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أسفرت عن بيع 3519 فداناً بإجمالى 24 قطعة، حتى الآن، بمبلغ 179 مليون جنيه

نشر الكاتب السعودى على سعد الموسى، مقالاً بعنوان "كى لا نخسر مصر" على موقع جريدة "الوطن السعودية"، مؤكداً أن الأزمة التى أثيرت مؤخراً بشأن تصويت مندوب القاهرة لدى الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الروسى بشأن الأزمة السورية، لا تصب فى صالح البلدين.

وقضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بتدابير احترازية، واستمرار حبسهما .

هاجم عدد من النواب والأحزاب، حزب النور السلفى بعد إصداره بيان إعلان دعمه للمعارضة المسلحة فى سوريا، مؤكدين أن الدعم يصب فى مصلحة الكيانات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة السورية وتقسيمها وتفتيتها إلى عدة دويلات.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سحب كافة كتب الأطلس من مكتبات المدارس التى تتناول خريطة جمهورية مصر العربية والكتب التى تتعرض فى موضوعاتها لتاريخ جماعة الإخوان.

وسياسيا، طالب 47 من الشخصيات العامة مجلس النواب، بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، واعتبروا فى بيان صادر عنهم أن القضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم الحكم، وإنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء حسبما ورد فى البيان.

وفى محافظة الدقهلية، أصيب 11 تلميذا بمدرسة المحلاوى الابتدائية التابعة لمركز الجمالية، بحالة من التسمم بعد تناولهم وجبة "فيشار" من "كانتين" المدرسة، حيث ظهرت عليهم أعراض القىء والإسهال.

وتفاعلا مع حملة اليوم السابع لترشيد تكرار أداء العمرة، طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع ينص على عدم تكرار رحلات الحج والعمرة، لمن أدوا الفريضة إلا بعد تجاوز فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، مشيرًا إلى احتياج الوطن للعملة الصعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد.

وخلال حفل التكريم الذى أقامته رئاسة الجمهورية، للأبطال الأولمبيين والبارالمبيين اليوم، طلب محمد الديب لاعب منتخب رفع الأثقال وصاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية بريو دى جانيرو، من الرئيس السيسى، رتبة شرفية عسكرية.

عسكريا، فى إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وروسيا، تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين، وكان نتاج ذلك إقامة التدريب المشترك "حماة الصداقة 2016" بين الدولتين، والذى يبدأ خلال ثلاث أيام.

وفى الذكرى الـ 24 لوقوعه استعرض اليوم السابع ذكرى الزلزال المدمر الذى شهدته مصر عام 1992، والذى راح ضحيته العشرات وشرد المئات وأدى لخسائر اقتصادية جسيمة، نظرا لأنه كان الزلزال الأكثر تدميرًا بمصر منذ عام 1847.

وعالميا، وبحسب صحيفة " ديلى ميل" البريطانية، طالبت السلطات الروسية من المسئولين الموجودين فى أوروبا بالعودة فورا إلى البلاد بصحبة ذويهم خشية اندلاع حرب عالمية وشيكة.

ورياضيا، أكد نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك، أن النادى نجح فى تخفيض العقوبة الموقعة عليه لصالح البرازيلى ريكاردو لاعب الفريق السابق، مشيرا إلى أن الغرامة الموقعة على الزمالك قديمة وتم تخفيضها بنسبة 60% بعدما كانت الغرامة المالية الموقعة من المحكمة الرياضية بمليون و50 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى 485 ألف دولار.

تبدو فكرة إنشاء دولة فضائية مستوحاة من أحد أفلام الخيال العلمى، ولكن قريبا ستصبح حقيقة واقعة قريبا، إذ وضعت مجموعة دولية من العلماء اليوم خطط لإنشاء هذه الدولة، وأعلن الفريق عن بدء الأمة المستقلة، والتى سيطلق عليها اسم Asgardia.

فنيا، أعربت الفنانة لقاء الخميسى، سعادتها البالغة بعد خوضها تجربة الغناء على المسرح، قائلة: "لو بمثل مسرح لن تكون بصعوبة الغناء ورغم شعورى بالسعادة من الغناء على المسرح كنت مكسوفة ومرتبكة"، مؤكدة حبها للغناء منذ الصغر وأنها لم تكن تفعل شيء سوى سماع الموسيقى.

لم تكتف النجمة شاكيرا بدخول قلوب الملايين حول العالم بجمالها وموهبتها، ولكن تربعت فى مكانتها بفضل الخير الذى تقدمه، فهى على استعداد دائم لتقديم المسعادة لمن يحتاجها حيث قامت مؤخرا بالتبرع بـ 15 مليون دولار لصالح ضحايا إعصار ماثيو الذى ضرب هايتى وتسبب فى مقتل ما يقارب 1000 شخص.