شركة "أورانج" تتقدم بطلب للحكومة للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول

تقدمت شركة "أورانج مصر"، بطلب للحكومة المصرية ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وفقا لما أكده مصدر حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع".

وأكد المصدر، أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المنعقد اليوم يبحث طلب شركة أورانج مصر، وسينعقد مرة أخرى يوم 23 أكتوبر لبحث البدائل الخاصة بطرح رخص الجيل الرابع بعد أن رفضتها الشركات الثلاث فى 22 من سبتمبر الماضى.

وشدد على توافر ترددات الجيل الرابع للمحمول، مشيرا إلى طلب تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات للحصول على ترددات إضافية.