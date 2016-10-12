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بطلة بارالمبية ريو دى جانيرو: الرئيس وعدنا بتحقيق مطالبنا بعد تحسن الأوضاع

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بطلة بارالمبية ريو دى جانيرو: الرئيس وعدنا بتحقيق مطالبنا بعد تحسن الأوضاع بطلة بارالمبية ريو دى جانيرو: الرئيس وعدنا بتحقيق مطالبنا بعد تحسن الأوضاع

>كتب رامى المصرى

قالت اللاعبة فاطمة عمر، الحاصلة على الميدالية الفضية فى بارالمبياد "ريو دى جانيرو 2016" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تكريمه لهم اليوم الأربعاء، كان مستمعاً لهم أكثر من متحدثاً، لافتة إلى أن الرئيس وعدهم بتحقيق مطالبهم بعد تحسن الأوضاع خلال الفترة القادمة.

 

وأوضحت عمر، خلال مداخلتها هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامجه "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن نسبة الـ5% من وظائف الدولة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كان على رأس مطالبهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تكريمه لهم اليوم. 


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