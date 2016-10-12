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مدير صندوق تحيا مصر: سلمنا 1000 تاكسى ضمن مشروع "تمكين الشباب"

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مدير صندوق تحيا مصر: سلمنا 1000 تاكسى ضمن مشروع "تمكين الشباب" مدير صندوق تحيا مصر: سلمنا 1000 تاكسى ضمن مشروع "تمكين الشباب"

>كتب رامى المصرى

قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، إنه تم تسليم 1000 تاكسى  ضمن مشروع تمكين الشباب فى المحافظات، بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية، فى محاولة منهم لمواجهة الأزمات التى تواجهها البلاد من البطالة وغلاء الأسعار.

 

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، خلال حواره مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامجه" 90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أنه جار تسليم  850 سيارة منافذ مبردة بأوزان طن ونصف، و 5 طن، لتوزيع السلع الغذائية، خلال أسبوعين بمختلف القرى والمراكز كمرحلة أولى فقط.

 

وأوضح العشماوى، أن تلك السيارات تدار عن طريق  خدمة الـgprs، الأمر الذى  أدى إلى تقليل عدد الوسطاء فى بيع السلع الغذائية، وساهم فى خفض سعرها.


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