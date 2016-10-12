المقاصة يفوز على المصري بهدف «الشيخ» .. ويصعد للمركز الثاني بالدوري

فاز نادي مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري العام.

وشهدت المباراة طرد حمادة طلبة مدافع المصري في الربع ساعة الأولى من اللقاء بسبب الخشونة الزائدة مع أحمد الشيخ، والاعتراض على قرار الحكم، وسجل “الشيخ” هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وحصل المصري البورسعيدي على ركلة جزاء في الدقيقة 80، سددها أحمد أيمن منصور لكن أنقذها أحمد مسعود حارس المقاصة.

وبتلك النتيجة، يصل المقاصة إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما جاء المصري في المركز السادس بستة نقاط.