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وحيد عبد المجيد: العرض الأوروبي لمصر لمكافحة الهجرة غير الشرعبة هزيل

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وحيد عبد المجيد: العرض الأوروبي لمصر لمكافحة الهجرة غير الشرعبة هزيل وحيد عبد المجيد: العرض الأوروبي لمصر لمكافحة الهجرة غير الشرعبة هزيل

وحيد عبد المجيد

قال مستشار مركز الأهرام وحيد عبد المجيد، إن الهجرة غير الشرعية ليس لها احصائيات محددة، خاصة التى تكون من دول شمال افريقيا إلى أوروبا ، لافتا إلى أن العرض الأوروبي لمصر من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعبة هزيل جدا يعكس حالة الفشل الاوروبي فى ملفي الاقتصاد العالمي بشكل عام والهجرة غير المشروعة فى إطار خاص.

وأضاف عبد المجيد خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن مصر وفقا لتقديرات دقيقة تأتى فى مرتبة اقل من تونس والجزائر وليبيا فى ترتيب الدول المصدر للمهاجرين غير الشرعيين، مردفا: ” مراقبة الشواطئ بالوسائل الأمنية لا تخلق فروق جوهرية لمن يحاولون الهجرة”.

وأوضح عبد المجيد أن الوسيلة الأمنية ليست فعالة فى مجال مكافحة الهجرة، مشيرا إلى انه لم ينجح اجراء أمني فى مكافحة الهجرة الا بنسب محدودة جدا ، مشددا على أن زيادة الاجراءات الأمنية لن تؤثر على نسب الهجرة.

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