أبرزها غياب «شويكار».. 5 مشاهد بافتتاح الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما‎

كتب – مصطفى حمزة

غياب الفنانة الكبيرة شويكار، ومطاردة المعجبين والمعجبات للفنان القدير حسن يوسف، واختفاء المخرجة إيناس الدغيدي بعد تكريمها، وتكريم 11فنانًا وفنانة رحلوا في 2016، بالإضافة لغياب جماعي لنجوم ونجمات السينما.. 5 ملامح فرضت نفسها على افتتاح الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما المصرية الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا.

وشهد الحفل الذي حضره وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمى النمنم، غياب معظم العاملين بالمجال السينمائي وفي مقدمته نجومه ونجماته ، حيث لم يتواجد إلا المنتج محمد العدل، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

وجاء الاستقبال الحافل للفنان حسن يوسف، عند تكريمه ليعوض غياب الفنانة المكرمة شويكار.

وشهد الحفل توجيه التحية إلى 11 فنانًا وفنانة رحلوا هذا العام في مقدمتهم المخرج الراحل محمد خان الذي تم إهداء الدورة له.