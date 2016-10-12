أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أبرزها غياب «شويكار».. 5 مشاهد بافتتاح الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما‎

Google+ Print
أبرزها غياب «شويكار».. 5 مشاهد بافتتاح الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما‎ أبرزها غياب «شويكار».. 5 مشاهد بافتتاح الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما‎

الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما‎

كتب – مصطفى حمزة

غياب الفنانة الكبيرة شويكار، ومطاردة المعجبين والمعجبات للفنان القدير حسن يوسف، واختفاء المخرجة إيناس الدغيدي بعد تكريمها، وتكريم 11فنانًا وفنانة رحلوا في 2016، بالإضافة لغياب جماعي لنجوم ونجمات السينما.. 5 ملامح فرضت نفسها على افتتاح الدورة الـ20 للمهرجان القومي للسينما المصرية الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا.

وشهد الحفل الذي حضره وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمى النمنم، غياب معظم العاملين بالمجال السينمائي وفي مقدمته نجومه ونجماته ، حيث لم يتواجد إلا المنتج محمد العدل، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

وجاء الاستقبال الحافل للفنان حسن يوسف، عند تكريمه ليعوض غياب الفنانة المكرمة شويكار.

وشهد الحفل توجيه التحية إلى 11 فنانًا وفنانة رحلوا هذا العام في مقدمتهم المخرج الراحل محمد خان الذي تم إهداء الدورة له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا