المبعوث الأمريكى لليبيا يشيد بجهود مصر الرامية لحل الأزمة الليبية

استقبل السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر، وناقش الجانبان أبرز مستجدات القضية الليبية، وإمكانيات دفع الحوار السياسي، بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب فى ليبيا.

وأشاد المبعوث الأمريكى خلال المقابلة بالجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأوضاع فى ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات التى يطرحها المسئولون المصريون فى المحافل الدولية والإقليمية، فى إطار دور مصر الفاعل وحرصها على إيجاد حل شامل للأزمة الليبية.

ومن جانبه.. أكد القونى على حرص الجانب المصرى المستمر على إرساء الأمن والاستقرار فى كافة المناطق الليبية، وذلك على ضوء الجوار الجغرافى والعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا فى هذا الصدد إلى استقبال مصر لكافة الأطراف الليبية الفاعلة فى أكثر من مناسبة لتقريب وجهات النظر، مشددا على أهمية دفع العملية الحوار السياسى من خلال بناء الثقة بين كافة الأطراف الليبية.

كما أكد دعم مصر للمؤسسات الشرعية فى ليبيا المتمثلة فى مجلس النواب والمجلس الرئاسى والجيش الليبي، مشيرا إلى ضرورة قيام المجلس الرئاسى بتشكيل حكومة توافقية تحظى بتأييد مجلس النواب حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، منوها بأن القاهرة ستواصل اتصالاتها مع الأطراف الليبية المعنية لدفع العملية السياسية.

واتفق الجانبان فى ختام اللقاء على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، بهدف بلورة إستراتيجية تسهم فى دعم الحوار السياسى بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا.