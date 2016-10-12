بعد مرور 5 سنوات على إقامتهم.. نقل بائعى الأحذية من شارع النصر ببورسعيد

شنت مديرية أمن بورسعيد بالتعاون مع حى العرب اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإشغالات بشارع النصر التى بدأت بعد ثورة يناير لتصل إلى ذروتها ولم يستطع محافظ أو رئيس حى خلال الفترة الماضية إزالتها لاسيما أصحاب فروشات الأحذية .

وقامت حملة مشتركة من الأجهزة التنفيذية برئاسة المهندس جمال الباشا، رئيس حى العرب، وقوات مديرية الأمن بقيادة اللواء هشام درويش، مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، والرائد محمد نور، مدير مرافق بورسعيد؛ بتنفيذ قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان؛ بنقل سوق الأحذية من شارع النصر إلى منطقة مجاورة لقصر الثقافة بنفس الشارع .

واستجاب البائعون لتعليمات الجهات الأمنية والتنفيذية لوجود البديل التى قامت المحافظة بتجهيزه؛ كما قام حى العرب بفتح جميع الباكيات أسفل العمارات بالمنطقة، وإزالة كل الإشغالات منها وقد لقيت هذه الحملة ارتياحًا كبيرًا لدى أهالى المنطقة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء زكى صلاح، مدير الأمن؛ بإزالة كل التعديات والإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وحركة السيارات؛ واستجابةً لشكاوى المواطنين من الضرر الذى يقع عليهم.