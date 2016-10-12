مصر تحرز 10 ميداليات بالبطولة العربية للتجديف بتونس بينها 3 ذهبيات

أحرزت مصر 10 ميداليات متنوعة في ختام فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية للتجديف التي تستضيفها تونس وتستمر يومين, من بينها 3 ميداليات ذهبية و3 فضية و4 برونزية, لتحتل بها المركز الثاني، بينما احتلت تونس المركز الأول ، حيث حصدت 9 ميداليات بينها 4 ذهبية و5 فضية.

وقال السفير المصري بتونس نبيل حبشي, والذي شارك في تسليم الميداليات اليوم الأربعاء – إنه التقى أعضاء الفريق المصري برئاسة خالد زين رئيس الاتحاد المصري للتجديف وهنأهم على تشريفهم لمصر في البطولة, داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد خلال فعاليات اليوم الثاني والأخيرة غدا للحصول على أكبر قدر من الميداليات الذهبية وتحقيق المركز الأول.

وأحرزت الجزائر 8 ميداليات 3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية, والمغرب والإمارات بميدالية واحدة برونزية واحدة لكل منهما, وتشارك 9 بلدان في هذه البطولة العربية هي “تونس, مصر, الإمارات, الجزائر, الكويت, المغرب, قطر, لبنان، ليبيا”.

أ ش أ