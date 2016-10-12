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البرلمان العربي يطالب تركيا بسحب قواتها من العراق

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البرلمان العربي يطالب تركيا بسحب قواتها من العراق البرلمان العربي يطالب تركيا بسحب قواتها من العراق

البرلمان العربى

طالب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، تركيا بسحب قواتها من العراق فورًا، مؤكدًا على حق بغداد في استخدام كافة الطرق لدفع تلك القوات على الانسحاب السريع.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي ، إن “البرلمان العربي يطالب أنقرة بالسحب الفوري لقواتها العسكرية المتوغلة في العراق، واحترام سيادته واستقلال وحدة أراضيه”، زذلك بحسب ما نقلته سبوتنيك عن السومرية نيوز.

وأكد البرلمان العربي، بحسب التلفزيون الرسمي، “حق العراق في استخدام الطرق والوسائل كافة لدفع تلك القوات التركية على الانسحاب السريع”، وأشاد البرلمان العربي، بـ”الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية في مواجهة “داعش” وتحرير المدن”.

ومن جهتها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، موقفها بشأن تواجد “القوات الأجنبية” في العراق، مشددة على أن تلك القوات يجب أن تكون بموافقة بغداد، فيما دعت “جميع الأطراف” إلى التنسيق لضمان هزيمة تنظيم “داعش”.

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