ارتفاع طفيف لأسعار «البترول» خلال تعاملات اليوم

ارتفعت فى الأونة الأخيرة أسعارؤ النفط والبترول بزيادة تعد بسيطة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل نفط برنت اليوم 52.52 دولار للبرميل، وبحسب آخر بيانات البورصة العالمية حول أسعار الخام، فقد تراجع النفط الأمريكى “غرب تكساس الوسيط إلى 50.82دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط تتأرجح مابين 44 و49 دولار منذ عدة شهور، وفقا للعرض والطلب.

فيما استقرت أسعار البنزين المحلى وفقا لبيانات وزارة البترول اليوم،ـ مسجلة 160 قرشاً للتر بنزين 80، و”260″ قرشًا للتر بنزين 92، فيما بلغ بنزين 95 “625″ قرشًا، بينما سجلت المنتجات البترولية المحلية، 180 قرشًا لكل لتر سولار، وهو ذات السعر الذى سجله سعر اللتر للكيروسين، ووصل سعر البوتاجاز إلى 8.0 جنيه للأسطوانة.