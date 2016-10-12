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ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالجمالية

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ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالجمالية ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالجمالية

تنقيب عن الاثار.. أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل؛ لقيامه بالتنقيب عن الآثار بحى الجمالية، معرضا حياة المواطنين للخطر.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو أحمد ح.م “38سنة عامل” مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالتنقيب عن الآثار فى مخزن كائن بالعقار رقم 19 حارة الخواص الحسنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة انتقلت على الفور قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، وتمكنت من ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل المخزن ملكه وبحوزته أدوات الحفر، وتبين وجود حفرة قطرها 2.5 متر بعمق 2.5 متر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف أمام اللواء عبدالعزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بارتكاب الواقعة؛ بقصد التنقيب عن آثار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

أ ش أ

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