خالد صلاح مهاجما "النور"لتأييده تسليح المعارضة السورية:خيانة تستوجب المحاكمة

انتقد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، موقف حزب النور الداعم لتسليح المعارضة السورية، والمعارض لاستراتيجية مصر فى الحرب على الإرهاب، قائلاً:" أنذال سياسيين..لهذه الدرجة الفلوس بتأثر فيك!..لهذه الدرجة أنت عبد للموقف السعودى".

وقال خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن حزب النور ارتكب جريمة، وأقل ما يمكن أن يقال أن كل أعضاء الحزب يحالوا للمحكمة، لأنه أصدر بيانا يناصر فيه الجماعات المسلحة السورية، التى صوتت مصر ضدها فى الأمم المتحدة، ووصفها بـ"عمالة وخيانة مطلقة قائمة وإجرام كلى لا يتجزأ".

وأوضح أن "النور" يمارس الكذب السياسى ويدعو لمساعدة المعارضة التى أسماها بـ"المعتدلة"، مهاجما أعضاء الحزب:"اكشفوا عن الوجه القبيح الوقح وطلعوا الإرهابيين اللى جواكم..النور بهذا البيان بيطلع الإرهاب اللى جواه..اكشف عن مكنونك أنك عاوز سلاح تدعم بيه أخواتك..نحن ضد هذا.. مصر إدارة وشعباً ضد الإرهابيين المتطرفين الموجودين هناك".

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن الحزب السلفى يدعم موقف السعودية على حساب مصر، ويدعم تيارات إرهابية كجبهة النصرة وفتح الشام، متسائلاً :"هل هؤلاء معارضة معتدلة؟!..هل نواب النور موافقون على مطالب الحزب بتمرير السلاح لمن يعادون مصر والمدعومين من تركيا؟..هذا استهتار واستهانة ترقى إلى حد الاتهام بالخيانة..هذا الكلام لا يجب أن يمر هكذا..هل الخيانة أصبحت وجهات نظر!..دى خيانة رسمى..هل حزب النور يريد تصنيفها معارضة معتدلة أم يخشى توقف الاموال التى تأتيهم من السعودية!.. وطيان سياسى وندالة.. بيان وضيع وفاجر وأقل حاجة وما يجب أن يحدث محاكمة مصدر هذا البيان.. اعتبر هذا بلاغ رسمى".

وواصل حديثه قائلاً: "هذا البيان لا يجب أن يمر مرور الكرام..إلى كل مؤسسات الدولة والنواب والسياسيين والأحزاب والشعب المصرى..مينفعش الاختراق بهذا الشكل.. أتفهم الموقف السعودى لكن لا أتفهم موقف حزب النور.. المملكة حرة فهى ترى أن الصراع طائفى.. أما نحن مازلنا قوميين وعروبيين ونؤمن أن استقلال الامة هو الأساس ولا نريد الانجرار لصراع طائفى..إحنا ناقصين؟!..ما يبعت حزب النور متطوعين يقاتلوا هناك ويبعت سيناء كمان..مين اللى قالك إن اللى فى شمال سيناء مش أساسهم حزب النور واللى شبههم ..البداية كده ..أدخل سلفى لذيذ بابتسامة ثم إخوان ثم جماعات إسلامية ثم داعش.. يجب تطهير مصر تطهيراً شاملاً .. نحن أمام أزمة كبيرة.. اللى معانا معانا.. هؤلاء سيحركون الاضطراب الفئوية والاحتجاجات عقابا لموقف مصر ضد السعودية.. سنعاقب علنياً من الداخل مع كل التقدير وعزل الموقف السعودى.. فهؤلاء لهم مصالحهم الاستراتجية يفكروا فيها كما يريدون ولن أتورط فى شتائم لأحد.. النور ممول من السعودية ويدعم الإرهابيين فى سوريا ونفس فصيلة الإرهابيين فى سيناء والشيخ زويد ورفح، وأشباههم فى حماس وداعش وجبهة النصر كلهم مع بعض بأموال قطرية تركية".

وتابع :" نحن أمام حزب شرعى رفع يده مع الإرهابيين.. أقسم بالله لو دا مر مرور الكرام يبقى مفيش دولة.. وسنرى آخرين يقولون أنهم مع الموقف الإسرائيلى والإثيوبى.. هذا فعل خيانة لا يجب أن يمر مرور الكرام".