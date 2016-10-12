رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب إحجام محلات المصوغات عن البيع والشراء

قال رئيس شعبة الذهب، وصفي أمين واصف، إن أسعار الذهب من الممكن أن تتغير سته مرات على حسب اسعار الذهب فى البورصات العالمية، لافتا إلى أن التجار أحجمت عن بيع وشراء الذهب لان الأسعار غير مسبوقة، مردفا: ” العملية باتت عشوائية بشكل مبالغ فيه”.

أضاف خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن أسعار الذهب العالمية انخفضت ولكن قفزات أسعار الدولار فى السوق الموازية ادى للزيادة الجنونية لاسعار الذهب، مؤكدا أن اغلب محلاب بيع المصوغات أحجمت عن البيع والشراء حتى تستقر الأمور.