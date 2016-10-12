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رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب إحجام محلات المصوغات عن البيع والشراء

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رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب إحجام محلات المصوغات عن البيع والشراء رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب إحجام محلات المصوغات عن البيع والشراء

ذهب

قال رئيس شعبة الذهب، وصفي أمين واصف، إن الذهب من الممكن أن تتغير سته مرات على حسب الذهب فى البورصات العالمية، لافتا إلى أن التجار أحجمت عن بيع وشراء الذهب لان الأسعار غير مسبوقة، مردفا: ” العملية باتت عشوائية بشكل مبالغ فيه”.

أضاف خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن أسعار الذهب العالمية انخفضت ولكن قفزات أسعار الدولار فى السوق الموازية ادى للزيادة الجنونية لاسعار الذهب، مؤكدا أن اغلب محلاب بيع المصوغات أحجمت عن البيع والشراء حتى تستقر الأمور.

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