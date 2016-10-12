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بالصور..حملة مشتركة تنقل بائعي الأحذية بشارع النصر بحي العرب ببورسعيد

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جانب من الحملة

جانب من الحملة

كتب – جمال نوفل

قامت حملة مشتركة من الأجهزة التنفيذية برئاسة المهندس جمال الباشا رئيس حي العرب، والأجهزة الأمنية بقياده للواء هشام درويش مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، والرائد محمد نور مدير مرافق بورسعيد، وقوه أمنية من مباحث العرب والمناخ، بتنفيذ قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لنقل سوق الأحذية بشارع النصر إلى منطقة مجاورة لقصر ثقافه بورسعيد بجانب سوق الخضروات.

وقد تم نقل بائعي الأخذية بهدوء تام، بعد الاستجابة للجهات الأمنية والتنفيذية لوجود البديل التي قامت المحافظه بتجهيزه، كما قام حي العرب بفتح جميع الباكيات أسفل العمارات بالمنطقة، وإزالة كافة الاشغالات منها وقد لقي نقل البائعين ارتياحًا كبيرًا لدي سكان المنطقة.

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