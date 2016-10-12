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«ريال مدريد» تجدد عقد «كريستيانو رونالدو» لـ 2021 مقابل «63 ألف يورو» فى الساعة

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«ريال مدريد» تجدد عقد «كريستيانو رونالدو» لـ 2021 مقابل «63 ألف يورو» فى الساعة «ريال مدريد» تجدد عقد «كريستيانو رونالدو» لـ 2021 مقابل «63 ألف يورو» فى الساعة

كريستيانو رونالدو أرشيفية

يواصل نادى ريال مدريد الإسبانى سعيه للحفاظ على نجومه من خلال تمديد عقودهم لفترات طويلة والذى كان أولهم النجم الألمانى تونى كروس الذى أعلن عن تجديد عقده حتى 2022.

كما كشفت صحيفة “كواترو” الإسبانية أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو سيكون الخطوة الجديدة لريال مدريد فى تجديد عقود لاعبيه من خلال تمديد عقده حتى عام 2021، مقابل راتب يصل لـ 23 مليون يورو فى الموسم أى أن ساعة النجم البرتغالى فى عقده الجديد سوف تصل إلى 63 ألف يورو، وسوف تشهد الأيام القادمة بدذلك.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتى من مسئولى النادى الملكى للحفاظ على لاعبيه فى ظل إيقاف النادى من قبل الفيفا عن إجراء أى تعاقدات جديدة حتى يناير 2018.

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