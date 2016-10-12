نائب محافظ نينوى: القوات العراقية تقترب من إعلان ساعة الصفر لبدء تحرير المحافظة

أعلن نائب محافظ نينوى، حسن العلاف، اليوم الأربعاء، قرب إعلان العمليات العسكرية الخاصة بتحرير محافظة نينوى، وأشار العلاف، إلى “اشتراك أكثر من 50 ألف مقاتل من مختلف الصنوف النظامية، متمثلة بالشرطة الاتحادية والجيش والقوات المشتركة، بالإضافة إلى الفرقة الذهبية لتحرير محافظة نينوى من الاحتلال الداعشي”.

وأضاف العلاف، أن “القيادة العامة للقوات المسلحة والقوات المشتركة قررت عدم إشراك القوات غير النظامية من الحشد العشائري والحشد الشعبي في العمليات الخاصة بالتحرير”، ولفت إلى أن القوات المشتركة، قد استكملت التحضيرات اللوجستية كافة الخاصة بعمليات التحرير، ولم يبق سوى انطلاق العمليات التي حددت لها ساعة الصفر في وقت قريب جدًا، ذلك بحسب سبوتنيك