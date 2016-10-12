بالصور..إقامة مؤتمر اللجنة الوطنية للراديو بمركز بورسعيد الثقافي

أبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، موافقته على انعقاد مؤتمر اللجنة الوطنية للراديو بمركز بورسعيد الثقافى، فى الفتره من ١٣ إلى ١٦ مارس مطلع العام القادم.

وأعرب الغضبان، عن تفاؤله من إقامة المؤتمر على أرض بورسعيد، لما يترتب عليه جذب استثمارات فى مجالات تكنولوجية وصناعية وبحرية وكذا تعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد مع اللجنة الوطنية للراديو، والتي تتكون من لفيف من أساتذة الجامعة والأكاديمية البحرية، وعدد من الفنيين المتخصصين في مجال الراديو.

كما استعرض المحافظ المشروعات التي تتم بمنطقة شرق بورسعيد المتمثلة في إنشاء أرصفة بحرية والإنفاق و مشروعات المزارع السمكية، والتى تتم بالتعاون مع الجانب الصينى بمنطقة شرق بورسعيد على بعد ١٢ ميل بحرى، والتى تتم للمرة الأولى فى مصر والتي تعتبر أحدث تكنولوجيا في مجال الصيد في هذا النوع ويطلق عليها الاقفاص البحرية.

فيما أكد رئيس مؤتمر اللجنة الوطنية للراديو، عن إعداد ملف كامل عن المشروعات المتاحة، والتى تتم على أرض بورسعيد وخاصة فى مجال الاتصالات والإنفاق و الاكتشافات البترولية.