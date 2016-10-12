مقتل جندي وإصابة اثنين في هجوم للعمال الكردستاني جنوبي شرق تركيا

لقي جندي تركي حتفه وأصيب اثنان آخرين، اليوم الأربعاء، جراء هجوم نفذه مسلحو حزب العمال الكردستاني ضد القوات التركية في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول نقلًا عن مصار أمنية، أن مسلحي الحزب هاجموا بالأسلحة الثقيلة وراجمة صواريخ القوات التركية التي كانت تُجري عمليات أمنية في منطقة “بيستلار- ديرالار” التابعة لشرناق.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود، جرى نقلهم إلى مستشفى شرناق الحكومي، وأن أحد الجنود لفظ أنفاسه متأثرًا بجروحه في المستشفى.

وذكرت الأناضول، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن مقاتلات تركية نفذت أمس غارات جوية على موقع يتمركز فيه مسلحو الحزب في قضاء “تشوكورجا” بولاية هكاري، جنوبي شرقي البلاد، وتمكنت من قتل 5 منهم.