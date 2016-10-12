أحمد أبو الغيط: إسرائيل متعنتة وترى وضعا عربيا "مهترئا"

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية ستدفع وتقود أى مشروع قرار أو توجه أو تحرك فى مواجهة إسرائيل على المستوى الدولى أو الإقليمى، ولكن إسرائيل أصبحت متعنتة بشكل غير مسبوق، لأنها ترى أمامها وضع عربى مهتريء ، فسوريا انتهت للتمزق والحرب الأهلية والعراق يعانى مشاكل داخلية وظهور داعش والجماعات الإرهابية، بالإضافة لليبيا التى يندثر شكل دولتها.

وأوضح "أبو الغيط" فى حواره عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن إسرائيل متعنتة وتثق فى قدرتها على تجاوز أى ضغوط، فى ظل الحماية الأمريكية لها، وخاصة بعد أن قدمت نفسها كعضو فى الأمم المتحدة، مضيفاً:" الإسرائيليون يستشعرون خطأً انهم هزموا الفلسطينيين نهائيا، ولكن هذا الوضع مؤقت، والقضية الفلسطينية هى المسئولة عن الكثير من مشاكل الشرق الأوسط ولذا لا بد من عودتها إلى دائرة الاهتمام".

وعن اللاجئين، قال إنه يوجد 65 مليون لاجيء على مستوى العالم، بينهم من 15 لـ 20 مليون لاجيء عربى، مضيفاً:" اقترحنا إنشاء صندوق لدعم اللاجئين العرب".