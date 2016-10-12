ساعة Pink Lady Sapphir من ريتشارد ميل

منذ عدة سنوات حتى الآن، أصبح للنساء اتجاهاً جديداً في صناعة الساعات. في حين أنها ال تزال ُتؤيد الساعات المرصعة بالأحجار الكريمة، إلٌا أنها ُفتنت بشكل متزايد بتعقيد وتقنية صناعة الساعات. لذلك وانطالقاً من حرصها الدائم على إرضاء ُمَتطَلبات زبائنها، َأطلقت علامة "ريتشارد ميل" Richard Mille ساعة RM 07-02 Pink Lady Sapphire خصيصاً لهن: تتميز بعيار أوتوماتيكي يحميه إطار مرصع بالياقوت الوردي.

صُنعت بعدة أقسام من الياقوت الوردي أخذت من كتلة واحدة، كما يصعب تصنيع اطار الساعة RM 07-02 للغاية. يبرز التحدي والاصرار المطلوب لصنعها بمجرد مراقبة عملية تصنيع اطار الساعة المرصع بالياقوت الوردي، سواءً على الصعيد التقني أو الهندسي. يتطلب تصنيع اطار الساعة ووضع اللمسات النهائية أربعين يوما تقريباً وذلك لتلبية المواصفات القياسية التي وضعها "ريتشارد ميل" Richard Mille

تحت المظهرالوردي الخارجي، يكشف اطار الساعة ثلاثي الأطراف الأصلي والمريح عن الحركة األوتوماتيكية الفريدة النابضة في قلبها. يتم تجميع عيارالساعة الخاص والجديد CRMA 5 داخل مصنع الشركة، حول صينية هيكلية في مجموعة من الذهب 5N والمرصع بالماس. يتم استخدام نفس الذهب 5N لحافة قرص الساعة والجسور، حيث تأسر زواياها وحوافها المشطبة والمزينة بالنقوش يدوياً المزيد من الضوء في قلب العيار.

تفتتح دار "ريتشارد ميل" Richard Mille مجموعة الياقوت للنساء مع ساعة RM 07-02 Pink Lady -Sapphire مفتخراً بعيارها ذو التصميم الفني والمظهر الحسي العالي.