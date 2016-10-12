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مقتل كرديين وإصابة جنديين فرنسيين في انفجار طائرة مفخخة بالعراق

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مقتل كرديين وإصابة جنديين فرنسيين في انفجار طائرة مفخخة بالعراق مقتل كرديين وإصابة جنديين فرنسيين في انفجار طائرة مفخخة بالعراق

انفجار طائرة – أرشيفية

لقي مقاتلان كرديان مصرعهما، وأصيب جنديان من القوات الخاصة الفرنسية، اليوم الأربعاء،  فى انفجار طائرة بدون طيار مفخخة وجهها تنظيم داعش، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن مصدر مقرب من هذه القضية.

ولم يؤكد الجيش ولا وزارة الدفاع الحادث الذي وقع في بداية أكتوبر فى أربيل شمال العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت صحيفة “لو موند” إن العسكريين الفرنسيين كانا يعملان إلى جانب مقاتلي البشمركة عندما أصيبا فى انفجار الطائرة المسيرة التي أرسلتها مجموعة على صلة بتنظيم داعش، وقتل اثنان من البشمركة فى الانفجار.

ونقل الجنديان الجريحان إلى فرنسا للعلاج وفق الصحيفة التي قالت إن أحدهما “بين الحياة والموت”.

ويستعد التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه فرنسا لخوض معركة تحرير الموصل آخر معاقل تنظيم داعش، فى العراق والواقعة على بعد 85 كلم إلى الغرب من أربيل.

وينتشر نحو 500 جندي فرنسي في العراق لتقديم الدعم المدفعى والمشورة للبشمركة فى الشمال وتدريب قوات النخبة العراقية فى بغداد.

وتنشر الولايات المتحدة 4600 عسكري فى العراق وأعطى الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر لنشر 600 جندي إضافي استعدادًا لمعركة الموصل.

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