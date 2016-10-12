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جوجل تشتري شركة «فايمبت» لتحسين خدمة يوتيوب

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جوجل تشتري شركة «فايمبت» لتحسين خدمة يوتيوب جوجل تشتري شركة «فايمبت» لتحسين خدمة يوتيوب

جوجل

أعلنت مجموعة «جوجل» عن شراء شركة «فايمبت» الناشئة المتخصصة في تعريف منتجي محتويات منصتها “يوتيوب” وغيرها من خدمات التواصل الاجتماعي على العلامات التجارية الراغبة في رعايتهم.

وبحسب فرانس برس فقد في رسالة نشرت على الموقع الرسمي لـ «جوجل» المخصص لـ “يوتيوب”، “نظن أن علاقات جوجل مع العلامات التجارية وشراكات يوتيوب مع منتجي المحتويات ستشكل عندما تضاف إليها خبرة فايمبت وتقنياتها فرصًا إضافية للمحتويات المدعومة من ماركات، لتزداد بالتالي إيرادات مجال الفيديو على الإنترنت”.

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، غير أن مؤسسي “فايمبت” أشاروا في رسالة منفصلة إلى أن شركتهم ستستمر في العمل بطريقة مستقلة.

وقد أسست “فايمبت” قبل 3 سنوات وهي تعنى بإقامة روابط بين مصممي المحتويات على خدمات التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية الراغبة في توسيع نطاق حملاتها التسويقية من خلال تمويل محتويات أو الاستثمار فيها.

وهي تساعد العلامات في دراسة ملفات المصممين والجمهور الذي يتوجهون له على “يوتيوب” و”إنستجرام” و”فاين” و”فيس بوك” و”تويتر” و”تامبلر” بغية تحديد أنسب المنتجين.

وبدأت “يوتيوب” قبل 9 سنوات بتقديم بدل مالي لرواد الإنترنت الذين ينشرون أكثر المحتويات شهرة على منصتها، بموجب خطة لتشارك العائدات الإعلانية بين المصمم والموقع.

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