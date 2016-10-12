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فرار 1000 مهاجر إثيوبي من مركز احتجاز يمني

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فرار 1000 مهاجر إثيوبي من مركز احتجاز يمني فرار 1000 مهاجر إثيوبي من مركز احتجاز يمني

أرشيفية

فر نحو 1000 مهاجر إثيوبي من مركز احتجاز في جنوب اليمن اليوم الأربعاء، بمساعدة حراسهم، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وبحسب «فرانس برس» فقد فر المعتقلون من المركز الذي يحتجز فيه نحو 1400 إثيوبي استعدادا لترحيلهم بعد أن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في محافظة شبوة قبل فجر اليوم، بحسب المسؤول.

وقال إن عملية الفرار التي جرت في مدينة عتق، عاصمة شبوة كانت “منظمة بشكل جيد”، مضيفًا أن “الفارين استقلوا عربات كانت بانتظارهم لنقلهم إلى محافظتي مأرب والبيضا المجاورتين في مجموعات صغيرة”.

ويسيطر الموالون للحكومة على معظم أرجاء محافظة مارب باستثناء منطقة صرواح حيث يقاتلون المتمردين، فيما يسيطر المتمردون على محافظة البيضا.

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