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إخطار لمطار القاهرة بإلغاء 6 رحلات منها 5 للسعودية لعدم جدواها اقتصاديا

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إخطار لمطار القاهرة بإلغاء 6 رحلات منها 5 للسعودية لعدم جدواها اقتصاديا إخطار لمطار القاهرة بإلغاء 6 رحلات منها 5 للسعودية لعدم جدواها اقتصاديا

>كتب محمد طنطاوى

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 6 إخطارات بإلغاء رحلات دولية بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها، بالإضافة إلى استمرار أعمال القصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين باليمين.

 

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطايبن من الخطوط بإلغاء رحلتيها رقم 308 و330 والمتجهتان إلى جده، بالإضافة إلى إخطارين آخرين من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 104 والمتجهتين إلى الطائف، ورحلة رقم 601 والمتجهة إلى الطائف.

 

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا آخر من شركة الخطوط السودانية بإلغاء رحلتها رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم، بالإضافة إلى استمرار إلغاء رحلة الخطوط اليمنية رقم 602 والمتجهة إلى بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية بسبب استمرار أعمال القصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين.


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مصر 365

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