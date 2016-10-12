أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«مساعد وزير الخارجية» يبحث مع المبعوث الأمريكي دفع الحوار السياسي بليبيا

Google+ Print
«مساعد وزير الخارجية» يبحث مع المبعوث الأمريكي دفع الحوار السياسي بليبيا «مساعد وزير الخارجية» يبحث مع المبعوث الأمريكي دفع الحوار السياسي بليبيا

السفير طارق القوني

استقبل السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر، لمناقشة أبرز مستجدات القضية الليبية، وإمكانيات دفع الحوار السياسي، بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية، إن المبعوث الأمريكي أشاد خلال المقابلة بالجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأوضاع في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات التي يطرحها المسئولون المصريون في المحافل الدولية والإقليمية، في إطار دور الفاعل وحرصها على إيجاد حل شامل للأزمة الليبية.

من جانبه، أكد القوني على حرص الجانب المصري المستمر على إرساء الأمن والاستقرار في كافة المناطق الليبية، وذلك على ضوء الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى استقبال مصر لكافة الأطراف الليبية الفاعلة في أكثر من مناسبة لتقريب وجهات النظر، مشددًا على أهمية دفع العملية الحوار السياسي من خلال بناء الثقة بين كافة الأطراف الليبية.

وشدد على دعم مصر للمؤسسات الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي، مشيرًا إلى ضرورة قيام المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة توافقية تحظى بتأييد مجلس النواب حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، منوها بأن القاهرة ستواصل اتصالاتها مع الأطراف الليبية المعنية لدفع العملية السياسية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة، فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، بهدف بلورة إستراتيجية تسهم في دعم الحوار السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب