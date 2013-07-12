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Monsters University يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر المصري بـ276 ألف جنيه

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Monsters University يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر المصري بـ276 ألف جنيه Monsters University يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر المصري بـ276 ألف جنيه

كتب : عمرو عز الدين منذ 2 دقيقة

استطاع فيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة Monsters University، أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر المصري، مكنته من احتلال المركز الثاني خلال هذا الأسبوع، برصيد بلغ 276.414 ألف جنيه مصري، ليصبح إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم منذ بدء عرضه وحتى الآن 625.832 ألف جنيه.

في الوقت نفسه، احتفظ بالمركز الأول فيلم Man of Steel، للنجوم هنري كافيل وإيمي آدمز وراسل كرو وكيفن كوستنر ولورانس فيشبورن، وبلغت إيراداته 502 ألف جنيه لهذا الأسبوع، ليصبح إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم منذ بدء عرضه 2.5 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث استقر فيلم After Earth للنجم ويل سميث وابنه جادن سميث، بإيرادات بلغت 228 ألف جنيه خلال هذا الأسبوع، ليصبح إجمالي ما حققه الفيلم منذ بدء عرضه إلى 661 ألف جنيه.

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