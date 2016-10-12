وزير الخارجية يجري اتصالًا مع نظيره الأمريكي حول الأوضاع الإقليمية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالاً مساء اليوم، مع نظيره الأمريكي جون كيري، تناول تطورات الأوضاع في كل من العراق، وسوريا، وليبيا، بما في ذلك الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب في العراق.

وكشف أبو زيد، عن أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي العربي، كما تناول الاتصال التطورات الخاصة بالملف السوري، على ضوء نتائج فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار يقضي بتطبيق اتفاق وقف العدائيات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.