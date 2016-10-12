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هيئة البريد البريطانية تحظر نقل هواتف سامسونج « جالاكسي نوت ‭ 7»

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هيئة البريد البريطانية تحظر نقل هواتف سامسونج « جالاكسي نوت ‭ 7» هيئة البريد البريطانية تحظر نقل هواتف سامسونج « جالاكسي نوت ‭ 7»

سامسونج جالاكسي نوت 7

قالت شركة رويال ميل التي تدير خدمة البريد الرئيسية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها حظرت نقل هواتف سامسونج “جالكسي نوت ‭ ‬”7 الذكية عبر شبكاتها كإجراء وقائي مما قد يصعب على العديد من البريطانيين إعادة هواتفهم التي سحبتها الشركة من السوق.

وأعلنت سامسونج أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، سحب ما لا يقل عن 2.5 مليون من هاتفها الذكي “نوت 7″ في عشرة أسواق على مستوى العالم الشهر الماضي، بسبب عيب في البطارية أدى إلى اشتعال النار في بعض الهواتف، ومثلت عملية السحب إحراجًا كبيرًا لسامسونج.

وقالت رويال ميل إن الحظر يشمل كذلك خدمة بارسيلفورس التابعة لها وخدمة الشحن الدولي.

وقالت الشركة إنها ستطلب من عملائها توضيح محتويات العبوات التي يريدون شحنها لضمان عدم نقل مواد خطيرة مثل بطاريات الليثيوم المعيبة.

أ ش أ

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