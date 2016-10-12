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مقتل 5 عناصر من تنظيم «داعش» في قصف جوي على سرت الليبية

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مقتل 5 عناصر من تنظيم «داعش» في قصف جوي على سرت الليبية مقتل 5 عناصر من تنظيم «داعش» في قصف جوي على سرت الليبية

قصف جوي – أرشيفية

شن سلاح الجو الليبي، اليوم الأربعاء، خمس غارات على مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت، فيما قصفت قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية عناصر التنظيم المتحصنين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم.

وقال العميد محمد الغصري، الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص، في تصريحات لـ”بوابة الوسط” اللبيبية، اليوم الأربعاء، إن “المدفعية الثقيلة تدك بشكل متقطع آخر معاقل التنظيم المتحصنين بشعبية الجيزة البحرية 600 وسط سرت”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد مصدر عسكري مقتل أربعة مقاتلين من تنظيم داعش كانوا متحصنين بأحد مساكن حي الجيزة، ولم يوضح المصدر جنسياتهم.

يشار إلى أن قوات عملية البنيان المرصوص قد بدأت أواخر أغسطس الماضي هجومًا على آخر مواقع تنظيم داعش في المدينة لتطهيرها منه.

ورغم إعلان مسؤولي العملية أن التنظيم “في الرمق الأخير” لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من استكمال تحرير المدينة.

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