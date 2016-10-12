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استقرار فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

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استقرار فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه استقرار فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

أرشيفية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 8.83 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 9.7413 جنيه للشراء و9.8302 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 10.6905 جنيه للشراء و10.9446 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.9026 جنيه للشراء و8.9924 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.4989 جنيه للشراء و8.5972 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3272 جنيه للشراء و1.3244 جنيه للبيع.

وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريـال السعودى 2.35 جنيه للشراء و2.36 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.0909 جنيه للشراء و29.3651 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.404 جنيه للشراء و2.4179 جنيه للبيع.

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