ارتفاعًا تاريخًيا للاسترلينى بعد تصريحات رئيس وزراء بريطانيا

ارتفاع الجنيه الإسترليني لأعلى من 1.23 دولار أمريكي، اليوم، الأربعاء، لتصبح زيادتة 1.5 بالمئة خلال اليوم، بعد أن عرضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان للتدقيق في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما هدأ المخاوف المتعلقة “بانفصال صعب”.

وطرحت «ماي» عرضها على نواب البرلمان وقالت إن هذا شريطة ألا “يقوض” مفاوضاتها مع بقية دول الاتحاد.

وأدت مخاوف من أن تتخلى بريطانيا عن حقها في حرية دخول السوق الأوروبية الموحدة مقابل فرض الحد الأقصى من السيطرة على حدودها وهو السيناريو المعروف بالانفصال الصعب إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 31 عاما في الأسبوع الماضي، وانخفض الجنيه لفترة وجيزة لأقل من 1.1491 دولار أمريكي يوم الجمعة قبل أن ينهي الأسبوع أعلى قليلا من 1.24 دولار أمريكي.

كما تراجع الاسترلينى بشكل كبير خلال تلك الأسبوع حيث وصل إلى 1.2090 أمس الثلاثاء، لكنه قفز بعد ظهور تقارير اقتراح ماي في وقت مبكر اليوم ليجري تداوله بارتفاع 1.5 بالمئة بحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش عند 1.2302 دولار وهي أول زيادة في خمسة أيام.

وقفز الإسترليني مقابل اليورو 1.5 بالمئة إلى 89.88 بنس.