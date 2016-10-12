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«الكرملين» ينفي سحب المسؤولين الروس من الخارج لاحتمالية قيام حرب عالمية ثالثة

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«الكرملين» ينفي سحب المسؤولين الروس من الخارج لاحتمالية قيام حرب عالمية ثالثة «الكرملين» ينفي سحب المسؤولين الروس من الخارج لاحتمالية قيام حرب عالمية ثالثة

المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف

نفى المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ما زعمته بعض الصحف الغربية من أن الرئيس الروسي أمر المسؤولين الروس خارج البلاد بالرجوع إلى الوطن تخوفًا من وقوع حرب عالمية ثالثة.

وقال “بيسكوف”، ردًا على سؤال حول تلك التقارير – وفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم” على موقعها الإلكتروني – إنها المرة الأولى التي يسمع فيها بسحب المسؤولين الروس ورجوعهم
> إلى البلاد.

وذكرت “روسيا اليوم” على موقها الإلكتروني أن عددًا من التقارير نشرتها صحيفتا “ديلي ميل” و”ديلي ستار” البريطانيتان لعبت بفزاعة “فلاديمير السيئ يريد أن
> يقذفكم بالنووي”، واستشهدوا بمصادر – لم يكشفوا عن هويتها – أكدت إعطاء أوامر للمسؤولين الروس بالخارج بالرجوع إلى الوطن بصحبة ذويهم، ونفى الكرملين تلك التقارير.

أ ش أ

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