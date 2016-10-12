نشرة ONA ا عمرو الليثي داخل «توك توك».. رانيا بدوي تظهر على ON E..العسيلي ضيف نجومFM

إعداد – إنجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم” المذاع على شاشة “النهار اليوم”، الليلة، فتح ملف الفساد في إدارة الأوقاف..للمزيد

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، الفنان سيد رجب، في حوار شيق ببرنامجها “اعترافات ليلية لبثينة كامل ” المُذاع على “العاصمة 2″..للمزيد

قرر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، النزول إلى الشارع بكاميرا برنامج “واحد من الناس”، للقاء المواطنين والاستماع إلى كلامهم، أمانيهم، وشكواهم في كل مكان في قلب مصر، من محافظة إلى مدينة..للمزيد

تبدأ الإعلامية رانيا بدوي، اليوم الأربعاء، أول أيامها فى تقديم برنامج “كل يوم” على ON E، بمشاركة الإعلامي عمرو أديب، ليتضمن البرنامج فقرة خاصة عن مناظرة مرشحي الرئاسة الأمريكية ترامب وكلينتون..للمزيد

يحل الفنان محمود العسيلي، غدًا الخميس، ضيفًا علىعلى المذيعة هند رضا في برنامجها «محطة النجوم»، الذي يذاع على محطة “نجوم إف.إم”، و”نجوم TV”..للمزيد

تستضيف الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «الصحافة اليوم»، على شاشة النهار اليوم، الليلة، الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في حوار عن الصحافة والسياسة وقراءة في عناوينها المختلفة..للمزيد