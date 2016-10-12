أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نشرة ONA ا عمرو الليثي داخل «توك توك».. رانيا بدوي تظهر على ON E..العسيلي ضيف نجومFM

Google+ Print
بثينة كامل_محمد الدسوقى_رانيا بدوى

بثينة كامل_محمد الدسوقى_رانيا بدوى

 

إعداد – إنجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم” المذاع على شاشة “النهار اليوم”، الليلة، فتح ملف الفساد في إدارة الأوقاف..للمزيد

الإعلامي محمد مصطفى شردي

الإعلامي محمد مصطفى شردي

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، الفنان سيد رجب، في حوار شيق ببرنامجها “اعترافات ليلية لبثينة كامل ” المُذاع على “العاصمة 2″..للمزيد

بثينة كامل

بثينة كامل

قرر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، النزول إلى الشارع بكاميرا برنامج “واحد من الناس”، للقاء المواطنين والاستماع إلى كلامهم، أمانيهم، وشكواهم في كل مكان في قلب ، من محافظة إلى مدينة..للمزيد

الإعلامي عمرو الليثى

الإعلامي عمرو الليثى

تبدأ الإعلامية رانيا بدوي، اليوم الأربعاء، أول أيامها فى تقديم برنامج “كل يوم” على ON E، بمشاركة الإعلامي عمرو أديب، ليتضمن البرنامج فقرة خاصة عن مناظرة مرشحي الرئاسة الأمريكية وكلينتون..للمزيد

الإعلامية رانيا بدوي

الإعلامية رانيا بدوي

يحل الفنان محمود العسيلي، غدًا الخميس، ضيفًا علىعلى المذيعة هند رضا في برنامجها «محطة النجوم»، الذي يذاع على محطة “نجوم إف.إم”، و”نجوم TV”..للمزيد

محمود العسيلي

محمود العسيلي

تستضيف الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «الصحافة اليوم»، على شاشة النهار اليوم، الليلة، الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في حوار عن الصحافة والسياسة وقراءة في عناوينها المختلفة..للمزيد

الإعلامي محمد الدسوقي رشدي

الإعلامي محمد الدسوقي رشدي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب