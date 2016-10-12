القبض على إمام مسجد متهم بتزويج القاصرات وبحوزته 84 عقد زواج بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط إمام مسجد من مافيا زواج القاصرات وبحوزته 84 عقد زواج بالبحيرة .

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر برئاسة الرائد إسلام قطب، بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال مأذون شرعى وعقد قران فتيات لم يبلغن السن القانونى بناحية قرية النجاح دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، تمكن العميد خالد غانم، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبطه وتبين أنه يدعى "محمود إ م" إمام وخطيب بمسجد الرحمن الشاذلي بالجيزة ومقيم العمرانية الغربية بالجيزة، بحوزته 84 عقد زواج، (77 عقدا رسميا مدون بها بيانات، 2 عقد زواج رسمي بدون بيانات، 3 عقد زواج لقاصرات "لم يبلغن السن القانونية "، 2 عقد زواج عرفى).



> بمواجهته، اعترف بقيامه بالعمل لحساب" السعيد م ال" مأذون شرعى بالحلمية الجديدة القاهرة، وتواجده بقرية النجاح دائرة المركز لعقد قران راغبى الزواج من القصر نظير تلقيه مبالغ مالية وتقاسمها مع الأخير، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة .

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