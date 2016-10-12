مؤتمر الجمعية العربية للسكر يقدم منحا للأطباء للدراسة والعمل ببريطانيا

يقدم المؤتمر الدولى الـــ 11 للجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم منحا للأطباء الشبان للسفر لاستكمال دراستهم والعمل ببريطانيا .

وأكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بطب القاهرة ،رئيس مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، المنعقد حاليا بالقاهرة ، أن المؤتمر سيقدم منحا للأطباء الراغبين فى الدراسة والعمل فى إنجلترا.

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت إن المنح فى التخصصات التالية: "الجهاز الهضمى، والسكر، والقلب، والرعاية الحرجة وطب المسنين".

وأشارت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بطب القاهرة أن المؤتمر يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية، وأيضا كعضو فى الاتحاد الفيدرالي الدولى، والذى يشترك فيه 85 جمعية كأعضاء فى الاتحاد، وهدفنا هو أن نضع على عاتقنا اهتماما خاصا بالمرضى، والأطباء ،موضحة أنه سيتم البدء فى أنشطة اليوم العالمى للسكر يوم 14 نوفمبر المقبل ،وتستمر على مدار شهور.

وأضافت :"نصل لأكبر عدد من مرضى السكر، ونقوم بإشراك الشباب من أجل التوعية بأهمية الوقاية من مرض السكر، ومضاعفاته، بالاشتراك مع الأطباء ونقوم بتثقيف المرضى بكيفية الوقاية من مرض السكر".