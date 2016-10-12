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السيطرة على حريق بجوار إدارة مرسى مطروح التعليمية

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السيطرة على حريق بجوار إدارة مرسى مطروح التعليمية السيطرة على حريق بجوار إدارة مرسى مطروح التعليمية

السيطرة على حريق أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة مرسى مطروح، مساء الأربعاء، على حريق محدود نشب في إحدى الأشجار الكائنة أمام الإدارة التعليمية الكائنة بالكيلو2 بالمدينة.

والتهمت النيران إحدى الأشجار الكائنة بجانب سور الإدارة التعليمية مما أدى إلى احتراق جزء بسيط من سور الإدارة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق دون أية إصابات بشرية أو تلفيات بمبنى الإدارة.

وأكد عدد من شهود العيان أنه يرجح سبب اشتعال الشجرة عقب سيجارة مشتعل التهم الوريقات وعدد من العشب أسفل الشجر، مما أدى إلى اشتعال الشجرة بأكملها، مشيرين إلى سرعة وصول المطافي أدى لمنع تسلل الحريق لمبنى الإدارة.

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