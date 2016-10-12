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دراسة .. انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 5. 4%

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دراسة .. انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 5. 4% دراسة .. انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 5. 4%

صورة تعبيرية

أشارت دراسات أجراها المكتب الأمريكي “جارتتر” عن الأوضاع في قطاع الهواتف الذكية، خاصة بعد ضربة حريق بطاريات هاتف شركة سامسونج الكورية، إلي انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 4.5% خلال العام الجاري ، كما أشار إلي تراجع سوق المبيعات هذا العام بنسبة 1% بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأوضح المحلل “نيل – ماوستون” في مكتب التحليلات الاستراتيجية الأمريكي أن جهاز “سمارت فون بيكسل” الذي طرحته شركة جوجل خلال هذا الأسبوع والمتصل بخدمتها الجديدة “هوم” يمكن أن يرفع المبيعات مرة أخرى في سوق أجهزة الهواتف التي يجب أن تظل ثابتة عند 9. 1 مليار جهاز سنويًا.

أ ش أ

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