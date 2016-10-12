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شرطة التموين تضبط 2.7 مليون لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

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شرطة التموين تضبط 2.7 مليون لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء شرطة التموين تضبط 2.7 مليون لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

ارشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بوزارة الداخلية العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط قضيتي مواد بترولية بمضبوطات بلغت مليونا و785 ألفا و700 لتر بنزين وسولار وألف و294 اسطوانة بوتاجاز و5 قضايا دقيق وقمح مدعم بمضبوطات وزنت 3 أطنان و96 قضية مخالفات مخابز و20 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية وضبط 92 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 27 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت طنا و312 كيلوجراما وضبط 446 قضية في مجال (المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وباعة جائلين) وضبط 12 قضية في مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية بمضبوطات بلغت 248 كارت شحن .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

أ ش أ

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