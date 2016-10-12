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علماء يتوصلون لعلاج مرض الزهايمر عبر الجينات

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علماء يتوصلون لعلاج مرض الزهايمر عبر الجينات علماء يتوصلون لعلاج مرض الزهايمر عبر الجينات

صورة تعبيرية

أكد فريق من العلماء، أنه يمكن التوصل لعلاج لمرض الزهايمر عبر علاج جيني، يتم من خلاله إدخال جين معين يمكن أن يحول دون تشكيل الكتل البروتينية التي تتواجد في أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف.

وأشار الخبراء، وفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، إلى أن الترسبات -التي تتكون من بروتين الايميلويد بيتا- يعتقد أنها تتسبب في انهيار خلايا المخ، إلا أن الدراسة أظهرت أن جين “بي جي سي -1 الفا” يحول دون تكتل البروتين ويحافظ على عقول الفئران التي أجريت التجارب عليها بصحة جيدة.

وأعرب الخبراء عن أملهم في أن تقود هذه النتائج إلى التوصل لعلاج جديد للخرف لملايين الأشخاص المصابين حول العالم.

واستخدم الباحثون بالكلية الملكية بلندن نوعًا من الفيروس المعدل لإدخال جين “بي جي سي -1 ألفا” إلى خلايا المخ، وقاموا بحقن الفيروس في منطقتين بمخ الفئران المعرضة لمرض الزهايمر.

أ ش أ

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