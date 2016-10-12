«نصار» يكشف وقائع منع 9 مسيحيين من التقدم للدراسات العليا بسبب ديانتهم

كشف الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، أن سبب استصدار قرار إزالة خانة الديانة من الأوراق الرسمية بجامعة القاهرة، هو واقعة تم اكتشافها بمعهد الدراسات الأفريقية، وهى أن 50 طالب بمعهد الدراسات الأفريقية تقدموا للدراسات العليا بالجامعة، منهم 9 مسيحيين تم رفضهم بسبب ديانتهم وشكلنا لجنة للتحقيق فى الأمر، وذكر مجلس الدراسات العليا بأنه لا يوجد سبب لمنعهم من التقدم للدراسات العليا.

وأضاف «نصار»، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج «مانشيت القرموطي»، على قناة العاصمة الجديدة، شكلنا لجنة للتحقيق فى الأمر، وقال لماذا أتعامل مع الطالب على توصيف دينيى فى لجان الامتحانات أو توصيف الحالة أو فى الشهادات؟، والقرار صدر ونطبقه ولن نتراجع عنه لأنه صدر باجراءات مؤسسية، و”أنا مش رئيس عزبة خاصة بي حتى اتخذ قرارات فردية”.