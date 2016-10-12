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ضبط مسن يمارس أعمال الدجل والشعوذة بدمياط الجديدة بحوزته عظام وأحجبة

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ضبط مسن يمارس أعمال الدجل والشعوذة بدمياط الجديدة بحوزته عظام وأحجبة ضبط مسن يمارس أعمال الدجل والشعوذة بدمياط الجديدة بحوزته عظام وأحجبة

>دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث  الآداب بدمياط، بالتنسيق مع قسم شرطة دمياط الجديدة، من ضبط دجال يمارس أعمال الشعوذة ويقوم باستقطاب ضحاياه والنصب.

كانت قد وردت معلومات سرية، للرائد بلال زغلول رئيس مباحث آداب دمياط، تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

تحركت قوة من رجال مباحث الآداب والرائد خالد الجمال رئيس مباحث دمياط الجديدة، وبمداهمة وكر الدجل تبين وجود عظام وأحجبة وأشياء غريبة يستخدمها الدجال فى عمله فى السحر والدج، وتبين أنه من أبناء محافظه الشرقية بمدينة الحسينية ويدعى "عبدالحميد .ع"  يبلغ من العمر 60 عاما.

بمواجهته، اعترف بممارسة السحر والدجل واختار مدينه دمياط الجديدة مقرا لممارسة أعمالة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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