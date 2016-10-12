«ثورة أمهات مصر» ترد على بيان «التعليم» وترصد تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب

أكدث حملة «ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية» وجود نقص شديد في الكتب المدرسية على مستوى كل الإدارات والمديريات التعليمية.

وقدمت الحملة حصرًا بشكاوى أولياء الأمور والتي بينت أنه في جميع الصفوف الابتدائية لم يتسلم الطلاب كتاب الرياضيات، وفي صفوف 4 ، 5 ، 6 لم يتسلم الطلاب كتب العلوم، بالإضافة إلى أن بعض الإدارات والمدارس لم يستلم الطلاب بها كتب الدراسات والعربي والدين والإنجليزي.

وفي المرحلة الإعدادية لم يتسلم طلاب جميع الصفوف كتاب الرياضيات والعلوم، وأيضا كتب الدراسات والعربي واللغة الفرنسية في بعض الإدارات والمدارس.

وأوضحت الحملة أنه بالنسبة للصفوف الأول والثاني الثانوي لم يتسلم الطلاب كتب الرياضة والفيزياء والإحياء والكيمياء وكتاب قصة اللغة الإنجليزية، بالإضافة لكتب التاريخ والعربي .

وفي سياق مصتل أكدت الحملة أن طلاب الصف الثالث الثانوي لم يتسلموا أي كتاب مدرسي.

وطالبت الحملة وزارة التربية والتعليم، السعي لإتمام عملها على أكمل وجه، بالإضافة إلى التحقيق الفوري في مشاكل الحملة.

وأكدت الحملة أنها «سوف نقوم بدورها الرقابي تجاه أبنائنا وتجاه الوطن فى كشف مواطن الخلل بالمنظومة التعليمية وكل ما يعيق طريق العلم» .