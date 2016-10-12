أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«ثورة أمهات مصر» ترد على بيان «التعليم» وترصد تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب

Google+ Print
«ثورة أمهات مصر» ترد على بيان «التعليم» وترصد تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب «ثورة أمهات مصر» ترد على بيان «التعليم» وترصد تأخر تسليم الكتب المدرسية للطلاب

وزارة التربية والتعليم

أكدث حملة «ثورة أمهات على المناهج التعليمية» وجود نقص شديد في الكتب المدرسية على مستوى كل الإدارات والمديريات التعليمية.

وقدمت الحملة حصرًا بشكاوى أولياء الأمور والتي بينت أنه في جميع الصفوف الابتدائية لم يتسلم الطلاب كتاب الرياضيات، وفي صفوف 4 ، 5 ، 6 لم يتسلم الطلاب كتب العلوم، بالإضافة إلى أن بعض الإدارات والمدارس لم يستلم الطلاب بها كتب الدراسات والعربي والدين والإنجليزي.

وفي المرحلة الإعدادية لم يتسلم طلاب جميع الصفوف كتاب الرياضيات والعلوم، وأيضا كتب الدراسات والعربي واللغة الفرنسية في بعض الإدارات والمدارس.

وأوضحت الحملة أنه بالنسبة للصفوف الأول والثاني الثانوي لم يتسلم الطلاب كتب الرياضة والفيزياء والإحياء والكيمياء وكتاب قصة اللغة الإنجليزية، بالإضافة لكتب التاريخ والعربي .

وفي سياق مصتل أكدت الحملة أن طلاب الصف الثالث الثانوي لم يتسلموا أي كتاب مدرسي.

وطالبت الحملة وزارة التربية والتعليم، السعي لإتمام عملها على أكمل وجه، بالإضافة إلى التحقيق الفوري في مشاكل الحملة.

وأكدت الحملة أنها «سوف نقوم بدورها الرقابي تجاه أبنائنا وتجاه الوطن فى كشف مواطن الخلل بالمنظومة التعليمية وكل ما يعيق طريق العلم» .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب