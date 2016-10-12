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مواصفات حمالات صدر الأم المرضعة

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الأربعاء 12-10-2016 02:00

بسبب الحمل يمتلئ الصدر ويكبر حجمه ويصبح أكثر حساسية وبحاجة لحاملة صدر بمواصفات خاصة تساعد الأم على الرضاعة من جهة وتكون مريحة من جهة أخرى، لذا عند شرائك لحمالة الصدر عليكِ التركيز على النقاط التالية:


- اهتمي بأن تكون حمالة الصدر مريحة ولا تهتمي بشكلها.
- اختاري الحمالة من القطن حتى لا تتسبب في حساسية جلدك.
- اختاري الحمالة بأشرطة عريضة سهلة الرفع والإنزال.
- ركزي على أن تكون لها كمية جيدة من المشابك تستوعب تغير حجم محيط صدرك.
- ابحثي عن الحمالة التي تؤمن لصدرك الدعم بشكل جيد يناسب ظهرك.
- اهتمي بأن تكون الحمالة ذات قابلية للفك لتسهل عملية الرضاعة أو مزودة بفتحة للرضاعة.

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سيدتي