هل يشعر الجنين بالعلاقة الحميمة وتؤثر في صحته؟

يجب أن تعلمي عزيزتي اﻷم أنَّ شهور الحمل هي من أفضل وآمن الأوقات لممارسة العلاقة الحميمة، فجنينك محمي بسدادة مخاطيَّة تغلق عنق الرحم وتمنع دخول أي بكتيريا، كما ينمو في عالم خاص به؛ وهو الكيس الأمنيوسي الذي يجعله في أمان لا يتأثر بالجماع. لكن الشيء الوحيد الذي قد يشعر به هو بعض الضغط في حال تأثرك البالغ.

ولعل السؤال الذي يطرحه كثير من الحوامل هو: هل يشعر جنيني بالجماع؟

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور محمد أحمد إدريس، طبيب النساء والتوليد، ليجيب لك عن السؤال.

وإذا شعرت بحركة زائدة بعد العلاقة الزوجيَّة؟ فهذه سببها قوة ضربات قلبك، وهناك بعض الأمهات اللاتي لا يشعرن بأي حركة لأجنتهن بعد إتمام العلاقة الحميمة.

اختلاف الرغبة

كل الأوضاع الحميمة تصلح خلال الحمل، طالما أنَّها مريحة لكِ. لكن بعض الرجال يشعر بقلة الرغبة لأسباب نفسيَّة؛ كالخوف من التسبب في ضرر الأم أو الجنين. أو لعدم الرغبة بكلف الحمل والسمنة وتورم الساقين، وعلى العكس من ذلك تماماً، يشعر بعض الأزواج برغبة شديدة تجاه زوجته الحامل.

العلاقة الحميمة حسب أشهر الحمل

يوضح الدكتور محمد أنَّ الاتصال الحميمي بين الزوجين أثناء الحمل يختلف باختلاف أشهر الحمل، كالتالي:

• الأشهر الثلاثة الأولى: عادة ما تعاني المرأة الحامل خلالها من أعراض مثل الغثيان والقيء والتعب وعدم الرغبة في الطعام، الأمر الذي لا يظهر الرغبة لديها، فالمضغة في هذه الفترة لا تكون مستقرة داخل جدار الرحم، ويخشى عليها من السقوط، وينصح بعدم التعمق في العلاقة، وعدم قيام الحامل بحركات مفاجئة، خاصة إن كانت تعاني من نزيف في البدايات

• الأشهر الثلاثة الثانية: تكون الأعراض السابقة قد انتهت، ويكون مهبل المرأة أكثر احتقاناً، ما يزيد الرغبة الجنسيَّة لديها، ويكون الاتصال أكثر سهولة.

• الأشهر الثلاثة الأخيرة: ينصح بالتقليل من الجماع، خاصة لدى السيدات اللائي يعانين من ضعف عنق الرحم، حتى تدخل السيدة شهرها التاسع.

• قد يكون عاملاً مساعداً في تليين عضلات المهبل وتهيئتها للولادة، كما يساعد على دخول السيدة في حالة الولادة.

أمراض محتملة

أوضح الدكتور إدريس أنَّ الجماع في فترة الحمل عموماً قد يسبب:

ـ الالتهابات وأمراض المهبل.

ـ الولادة المبكرة.

ـ الخوف من أن يقوم الزوج بالضغط على بطن الحامل.

ـ الخوف من أن يقوم الزوج بالإيلاج العميق.

ـ الخوف من تمزق الغشاء الأمنيوسي «ماء الرأس».

ـ حدوث النزيف المهبلي.

ـ قد تسبب هزَّة الجماع ضغطاً على الرحم.

ولكن يكون حصول هذه الأمور قليلاً نسبياً في الحمل الصحي الآمن والطبيعي.

متى يجب الامتناع؟

يجب على الزوج أن يمتنع عن جماع زوجته الحامل في الحالات التالية:

ـ إذا طلب منه الطبيب منه ذلك لسبب ما.

ـ إذا شعرت الحامل بمغص شديد بعد الجماع.

ـ إذا نزلت قطرات دم من المهبل.

• إذا كان حملها حرجاً أو مصاحباً لأعراض قد تعرضه للخطر

ـ عندما تكون المرأة قد عانت مسبقاً من إجهاض متكرِّر أو ولادة مبكّرة.

ـ وجود المشيمة في غير وضعها الطبيعي.

ـ ظهور نزيف أثناء الحمل.

ـ ظهور ماء الولادة.

ـ إذا كان الزوج مصاباً بأمراض جنسيَّة معدية.

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